عون يهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان

وقال عون في منشور على منصة "إكس": "جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين مع انطلاق الصوم الكبير بعد غد لدى المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، في معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام".
روسيا اليوم
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