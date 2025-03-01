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عون يهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان

الرئيس اللبناني جوزيف عون
جوزيف عون
السبت، 01-03-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   هنأ الرئيس اللبناني جوزيف عون اللبنانيين اليوم السبت بحلول شهر رمضان.اضافة اعلان


وقال عون في منشور على منصة "إكس": "جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين مع انطلاق الصوم الكبير بعد غد لدى المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، في معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام".

روسيا اليوم
 
gnews

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