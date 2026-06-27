السبت 2026-06-27 01:16 ص

غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار

غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار
غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار
 
السبت، 27-06-2026 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش شن غارات على إيران الجمعة.اضافة اعلان


وأضافت أن طائرات أميركية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك بجنوب إيران، مشيرة إلى أن مصدر الصوت لم يتضح بعد.

وجاءت هذه التقارير عقب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رد أميركي محتمل على الهجوم الإيراني على سفينة شحن.

واتهم ترامب إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، معتبرا ذلك "انتهاكا أخرق" للتفاهم بين البلدين، فيما يُرجح أنه إشارة إلى هجوم وقع الخميس.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أطلقت إيران 4 طائرات مسيّرة على الأقل نحو سفن تعبر مضيق هرمز"، مشيرا الى أن إحداها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها، لكنها تمكنت من متابعة طريقها.
 
 


gnews

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