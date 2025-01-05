غارات أميركية بريطانية على "صعدة" في اليمن

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقوع 3 غارات "أميركية بريطانية" على مدينة صعدة، شمال غربي اليمن.

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وأفادت المصادر أن الغارات أصابت شرقي صعدة، التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي في اليمن.



ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر ، قولها إن طائرات استطلاع أميركية رصدت وهي تحلق في سماء المدينة قبل الغارات.