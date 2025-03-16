غارات أميركية تقتل 19 شخصا وتصيب 20 في اليمن

من جهتها، أكدت البحرية الأميركية جاهزيتها "على مدار الساعة"، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" نفذت ضربات دقيقة "استهدفت مواقع للحوثيين"، على حد وصفها.
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