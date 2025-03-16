غارات أميركية تقتل 19 شخصا وتصيب 20 في اليمن

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الوكيل الإخباري- قتلت غارات أميركية على اليمن 19 شخصا وأصابت 20 آخرين، وفقا لوسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون). اضافة اعلان





من جهتها، أكدت البحرية الأميركية جاهزيتها "على مدار الساعة"، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" نفذت ضربات دقيقة "استهدفت مواقع للحوثيين"، على حد وصفها.