غارات أميركية جديدة على اليمن والبنتاغون يهدد إيران

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس، عن عدوان أميركي استهدف بغارة جوية مديرية الحوك بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع أكد في وقت سابق أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" بطائرات مسيّرة في بحر العرب.
وأضاف سريع أنهم نفذوا هجومًا مزدوجًا بمسيّرات على أهداف في تل أبيب وعسقلان.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، اتهمت الحوثي واشنطن بشن 1300 غارة جوية وقصف بحري على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي، استهدفت خلالها مئات المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بتلك "الجرائم".
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
-
باكستان تؤكد ضربة هندية وشيكة ودعوات أميركية وعربية للتهدئة
-
برنامج الأغذية العالمي: الحرب أدخلت السودان في أكبر كارثة جوع
-
الخارجية الصينية: ندعو إلى نزع السلاح النووي على أساس الأمن المشترك
-
الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية والحاملة "فينسون"
-
الولايات المتحدة تدشن مرحلة جديدة لبناء الغواصات النووية
-
بوليانسكي: ترامب يرغب فعلا بإحلال السلام في أوكرانيا
-
وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران بسبب الحوثيين