الخميس 2025-05-01 11:11 ص
 

غارات أميركية جديدة على اليمن والبنتاغون يهدد إيران

غارة أميركية سابقة على منطقة الحديدة غربي اليمن
غارة أميركية سابقة على منطقة الحديدة غربي اليمن
 
الخميس، 01-05-2025 08:09 ص
الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن 3 غارات أميركية استهدفت مديرية كتاف في صعدة شمالي اليمن، ومن جانبه هدّد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إيران إذا ما استمرت مساعداتها للحوثيين.اضافة اعلان


وأعلنت جماعة الحوثي، أمس، عن عدوان أميركي استهدف بغارة جوية مديرية الحوك بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع أكد في وقت سابق أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" بطائرات مسيّرة في بحر العرب.

وأضاف سريع أنهم نفذوا هجومًا مزدوجًا بمسيّرات على أهداف في تل أبيب وعسقلان.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، اتهمت الحوثي واشنطن بشن 1300 غارة جوية وقصف بحري على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي، استهدفت خلالها مئات المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بتلك "الجرائم".

الجزيرة
 
gnews

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