غارات إسرائيلية تدميرية على ضاحية بيروت الجنوبية

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات تدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد تهديدات كان قد وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السكان لإخلاء المنطقة.

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