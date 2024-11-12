غارات إسرائيلية تدميرية على ضاحية بيروت الجنوبية

وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات دمرت العديد من المباني، لا سيما في منطقتي (الحدث) و(صفير)، مشيرًا إلى أن حالة من الهلع تسود المناطق المجاورة للأماكن المستهدفة بالنظر إلى قوة الانفجارات التي أحدثتها الغارات.
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