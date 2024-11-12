 
الثلاثاء 2024-11-12 05:28 م
 

غارات إسرائيلية تدميرية على ضاحية بيروت الجنوبية

علم لبنان
لبنان
الثلاثاء، 12-11-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري-   نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات تدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد تهديدات كان قد وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السكان لإخلاء المنطقة.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات دمرت العديد من المباني، لا سيما في منطقتي (الحدث) و(صفير)، مشيرًا إلى أن حالة من الهلع تسود المناطق المجاورة للأماكن المستهدفة بالنظر إلى قوة الانفجارات التي أحدثتها الغارات.

 
gnews

أحدث الأخبار

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك : قروض لدعم الاردنيين في تملك شقق سكنية اعتباراً من الاربعاء

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يلتقي رؤساء فروع النقابات المهنية

المهندس فتحي الجغبير ومحافظ مدينة سييرو الإسبانية

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين غرفتي صناعة عمان والأردن و"سييرو" الإسبانية

بحضور سمو الأميرة ريم علي

أخبار محلية ندوة بعنوان إسهامات المرأة العربية في الإرث الثقافي والأدب

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يفتتح مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تواصل لقاءاتها مع الأحزاب لتقييم العملية الانتخابية

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تدميرية على ضاحية بيروت الجنوبية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية افتتاح غرفة القيادة والسيطرة في المنطقة العسكرية الشمالية



 


الأكثر مشاهدة