الثلاثاء 2026-03-24 12:14 ص

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان

الضاحية الجنوبية
 
الإثنين، 23-03-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري-   شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت أحياءً سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وبلدات في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ خمس غارات على أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وعلى مناطق في جنوب البلاد، لافتًا المصدر، أن ثلاث غارات ضربت مجمع سيد الشهداء في الرويس وحي برج البراجنة وحي بئر العبد في الضاحية الجنوبية، فيما استهدفت الغارتين الأخريين بلدتي بيت ليف والبياضة في جنوب لبنان.

 
 


أحدث الأخبار

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأكثر مشاهدة