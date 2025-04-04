غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق

12:29 ص

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الوكيل الإخباري- استهدفت غارات جوية إسرائيلية، منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا". اضافة اعلان





وأتت هذه الغارات الجديدة بعيد تنديد الأمم المتحدة بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد" في سوريا، محذّرة من أن هذه الأفعال "تتسبب في زعزعة استقرار" هذا البلد "في توقيت حساس".



واتّهمت سوريا إسرائيل بـ"تعمّد زعزعة" استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغّل قواتها جنوبا، مما أسفر عن مقتل 13 سوريا على الأقلّ، وفق المرصد.