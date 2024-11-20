غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان والبقاع

12:10 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدات دبين والريحان وحناوي وزوطر الشرقية وكذلك على مثلث إبل السقي ومرجعيون والخيام جنوبي لبنان. اضافة اعلان





كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة ميدون في البقاع الغربي بشرق لبنان.