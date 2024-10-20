 
الإثنين 2024-10-21 01:28 ص
 
 

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

جانب من قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية
الأحد، 20-10-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري-   نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأحد، عدة غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة إن الغارات استهدفت عدة مناطق في الضاحية الجنوبية، منها موقف حي السلم وبرج البراجنة والغبيري والهرمل وحارة حريك.

 
gnews

أحدث الأخبار

قطر

عربي ودولي قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى

علم ايران

عربي ودولي إيران: حددنا أهدافنا ضد إسرائيل في حال نفذت هجومًا

جانب من قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

مجلس النواب الأردني

شؤون برلمانية تشكيل كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية - متحالفون" النيابية

محطة محروقات

أخبار محلية “الطاقة والمعادن” تؤكد ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية للشتاء

شعار حزب الله

عربي ودولي حزب الله يستهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الخدمة والإدارة العامة : الإعلان المفتوح يتيح التنافس للجميع باختيار الموظفين

عناصر من جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط في قطاع غزة



 


الأكثر مشاهدة