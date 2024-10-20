غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وقالت الوكالة إن الغارات استهدفت عدة مناطق في الضاحية الجنوبية، منها موقف حي السلم وبرج البراجنة والغبيري والهرمل وحارة حريك.
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