غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأحد، عدة غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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