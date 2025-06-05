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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
ارشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 10:03 م

الوكيل الإخباري-   قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا أحد الأبنية، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى السكان لإخلاء المنطقة.

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كما وجه إنذارات مماثلة إلى سكان بلدة شمسطار في البقاع الشمالي.

 
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