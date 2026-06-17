الأربعاء 2026-06-17 09:25 ص

غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   شنّت قوات الاحتلال الأربعاء غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله.اضافة اعلان


وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا، قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان، والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت المجاورة، إضافة إلى ضربة نفّذتها مسيّرة على بلدة أنصارية في منطقة الزهراني.

ورغم تراجع حدّة الضربات في لبنان عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الاثنين، استشهد خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، جراء غارات إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية.
 
 


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