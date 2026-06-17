غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا، قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان، والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت المجاورة، إضافة إلى ضربة نفّذتها مسيّرة على بلدة أنصارية في منطقة الزهراني.
ورغم تراجع حدّة الضربات في لبنان عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الاثنين، استشهد خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، جراء غارات إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية.
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