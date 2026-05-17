غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة 45 يوماً

07:14 ص

الوكيل الإخباري- شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوبي لبنان السبت قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود، غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن ويشكّك كثر بجدواها.





واتفق البلدان الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 نيسان وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوما.



ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بتمديد الهدنة و"حضّ كل الجهات الفاعلة على الاحترام الكامل لـ(اتفاق) وقف الأعمال العدائية".



ومنذ وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها في المناطق المحاذية للحدود. كما يصدر جيشها بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.



في المقابل، يعلن حزب الله شنّ هجمات ضدّ القوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وشمال إسرائيل، حيث أفاد السبت عن استهداف ثكنة يعرا في شمال إسرائيل "بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية على عشرات البلدات شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي السبت مثل كوثرية السياد والمنصوري والغسانية والمروانية والبيسارية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا عن الحدود مع اسرائيل.



وأفادت الوكالة بحركة نزوح نحو صيدا وبيروت بعد الإنذار الإسرائيلي.





