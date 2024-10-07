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غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جانب من القصف
جانب من الغارات
الإثنين، 07-10-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات القليلة والسماعية ومعركة والمجادل وبلاط في جنوب لبنان.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يهاجم بشكل واسع "أهدافا لحزب الله" في جنوب لبنان.

 
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