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غارات إسرائيلية على منطقة البقاع اللبناني

علم لبنان
لبنان
الأحد، 13-10-2024 12:19 ص

الوكيل الإخباري-    شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة البقاع اللبناني، ما أدي الى أضرار مادية جسيمة وتضرر مستشفيين جزئيا. وهما مستشفى تمنين العام ومستشفى تل شيحا.

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وأعلنت إدارة مستشفى تمنين العام في بيان، استهداف المحيط القريب للمستشفى بالغارات للمرة الثالثة مما أدى الى أضرار فادحة وجسيمة، إضافة الى إصابة العديد من المرضى الموجودين في حرم المستشفى.


كما أعلنت إدارة مستشفى تل شيحا، أنه نتيجة الغارات التي استهدفت محيط مدينة زحلة هذا المساء، تعرض المستشفى إلى بعض الأضرار.

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