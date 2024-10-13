غارات إسرائيلية على منطقة البقاع اللبناني

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة البقاع اللبناني، ما أدي الى أضرار مادية جسيمة وتضرر مستشفيين جزئيا. وهما مستشفى تمنين العام ومستشفى تل شيحا.

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وأعلنت إدارة مستشفى تمنين العام في بيان، استهداف المحيط القريب للمستشفى بالغارات للمرة الثالثة مما أدى الى أضرار فادحة وجسيمة، إضافة الى إصابة العديد من المرضى الموجودين في حرم المستشفى.