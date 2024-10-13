غارات إسرائيلية على منطقة البقاع اللبناني

وأعلنت إدارة مستشفى تمنين العام في بيان، استهداف المحيط القريب للمستشفى بالغارات للمرة الثالثة مما أدى الى أضرار فادحة وجسيمة، إضافة الى إصابة العديد من المرضى الموجودين في حرم المستشفى.
كما أعلنت إدارة مستشفى تل شيحا، أنه نتيجة الغارات التي استهدفت محيط مدينة زحلة هذا المساء، تعرض المستشفى إلى بعض الأضرار.
c7mob
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