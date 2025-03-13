غارات إسرائيلية على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية

09:32 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان. اضافة اعلان





بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "سلاح الجو قصف قبل قليل مصنع صواريخ تابع لحزب الله في لبنان، بعد ورود مؤشرات على سعي التنظيم لإعادة ترميمه".