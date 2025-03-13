غارات إسرائيلية على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "سلاح الجو قصف قبل قليل مصنع صواريخ تابع لحزب الله في لبنان، بعد ورود مؤشرات على سعي التنظيم لإعادة ترميمه".
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