غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات التدميرية تستهدف مناطق السلسلة الغربية لجبال لبنان ومحيط بوداي وجرد بريتال وشمسطار.
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