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غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-    نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على منطقة البقاع اللبناني.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات التدميرية تستهدف مناطق السلسلة الغربية لجبال لبنان ومحيط بوداي وجرد بريتال وشمسطار.

 
 
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