الأربعاء 2026-03-11 02:58 ص

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
الأربعاء، 11-03-2026 02:51 ص

الوكيل الإخباري-   شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقة الليلكي.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات ليلية على بلدات الخيام والطيية ورب ثلاثين والشهابية في الجنوب، وعلى البقاع الغربي

 
 


