غارات إسرائيلية ليلا على بعلبك والجنوب

وأفاد مصدر امني لبناني "ان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أحد أحياء مدينة بعلبك لجهة مدخل بعلبك الجنوبي وعلى بلدة الخضر ومرتفعات بلدة جنتا على تخوم السلسلة الشرقية لجبال لبنان المتاخمة للحدود مع سوريا".
كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا وبلدة أرنون في الجنوب حيث أفيد عن وقوع إصابات".
بترا
-
أخبار متعلقة
-
معظمها فوق كورسك.. تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
"إعدام سياسي".. لوبان بقفص الاتهام وأنصارها يهبون لمساندتها
-
وزير خارجية اليابان في أوكرانيا
-
ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة .. ويعين بورغوم رئيسا له
-
بعد إصابة المئات.. مرض دماغي غامض يثير الرعب في كندا وهذه أعراضه
-
زيلينسكي يرى أن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب
-
مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند - فيديو
-
بيسكوف: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة مع بوتين