 
السبت 2024-11-16 10:23 ص
 

غارات إسرائيلية ليلا على بعلبك والجنوب

غارات إسرائيلية ليلا على بعلبك والجنوب
غارات إسرائيلية ليلا على بعلبك والجنوب
السبت، 16-11-2024 09:16 ص
الوكيل الإخباري-  تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الليل على عدد من المناطق اللبنانية في بعلبك والجنوب.اضافة اعلان


وأفاد مصدر امني لبناني "ان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أحد أحياء مدينة بعلبك لجهة مدخل بعلبك الجنوبي وعلى بلدة الخضر ومرتفعات بلدة جنتا على تخوم السلسلة الشرقية لجبال لبنان المتاخمة للحدود مع سوريا".

كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا وبلدة أرنون في الجنوب حيث أفيد عن وقوع إصابات".

بترا
 
gnews

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