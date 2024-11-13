غارات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن الغارات تركزت بشكل خاص على مناطق (الشياح، والغبيري، وحارة حريك)، ما أسفر عن حركة نزوح كبيرة من تلك المناطق، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرتين فوق بيروت وضواحيها.
في سياق متصل، يواصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، زيارة المقر العام لبعثة "اليونيفل" في منطقة الناقورة، للاطلاع على سير عمليات البعثة.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
سيئول: سنرد بحزم على التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ
-
بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر
-
ترامب يختار جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية
-
تايوان تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من منظومات Hawk التكتيكية للدفاع الجوي
-
سفير إيران يتحدث عن اللحظات التي سبقت انفجار البيجر بيده
-
وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين
-
مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي
-
الرئيس الألماني يتحدث عن موعد الانتخابات البرلمانية