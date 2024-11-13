 
الأربعاء 2024-11-13 03:18 م
 

غارات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

قصف عنيف على بيروت
قصف عنيف على بيروت
الأربعاء، 13-11-2024 02:58 م
الوكيل الإخباري- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، غارات جوية مكثفة على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفة المباني والمنشآت في عدة أماكن.اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن الغارات تركزت بشكل خاص على مناطق (الشياح، والغبيري، وحارة حريك)، ما أسفر عن حركة نزوح كبيرة من تلك المناطق، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرتين فوق بيروت وضواحيها.

في سياق متصل، يواصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، زيارة المقر العام لبعثة "اليونيفل" في منطقة الناقورة، للاطلاع على سير عمليات البعثة.

بترا
 
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