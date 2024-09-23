غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بجنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

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وطالت الغارات بلدات الطيري وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية بجنوب لبنان، كما طالت محيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.