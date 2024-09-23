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غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بجنوب لبنان

جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية
جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية
الإثنين، 23-09-2024 07:11 ص

الوكيل الإخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

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وطالت الغارات بلدات الطيري وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية بجنوب لبنان، كما طالت محيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.


وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

 
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