غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بجنوب لبنان

وطالت الغارات بلدات الطيري وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية بجنوب لبنان، كما طالت محيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.
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