غارات على جنوب لبنان والبقاع

الوكيل الإخباري- واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي للبلدات والقرى اللبنانية في الجنوب والبقاع، حيث تم تسجيل غارات مكثفة على السوق الأثري في مدينة النبطية جنوبا وتدميره بالكامل، وغارة على المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت وتدميره بالكامل.

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