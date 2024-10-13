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غارات على جنوب لبنان والبقاع

علم لبنان
لبنان
الأحد، 13-10-2024 09:06 م

الوكيل الإخباري-  واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي للبلدات والقرى اللبنانية في الجنوب والبقاع، حيث تم تسجيل غارات مكثفة على السوق الأثري في مدينة النبطية جنوبا وتدميره بالكامل، وغارة على المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت وتدميره بالكامل.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت مباني في بلدتي رومين وزفتا- النبطية وبلدة عيتا الشعب.

 
gnews

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