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غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

غارات على جنوب لبنان
غارات على جنوب لبنان




 

السبت، 10-08-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله اللبناني، السبت، "استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا الإسرائيلي، وتجمعًا لجنود إسرائيليين في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة".


وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل سلم وبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.


وقال وزير الصحة اللبناني إن الغارة الإسرائيلية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت إدخاله إلى قسم العناية المركزة .


ويأتي هذا الاستهداف وسط أجواء "مشحونة" بين إسرائيل ولبنان، وترقب لضربة مقبلة من حماس أو حزب الله تجاه إسرائيل.


وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت اغتالت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

gnews

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