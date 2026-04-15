الأربعاء 2026-04-15 12:48 م

غارات عنيفة جنوب لبنان توقع 9 شهداء وعدداً من الجرحى

الأربعاء، 15-04-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 9 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في لبنان.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بأن غارة للاحتلال استهدفت بلدة أنصارية جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين لبنانيين، فيما أدت غارة على منطقة قدموس قرب مدينة صور إلى استشهاد أربعة مواطنين لبنانيين وإصابة 3 آخرين.

وأشار إلى أن غارتين للاحتلال استهدفتا صباح اليوم مركبتين مدنيتين على طريق السعديات - الجية جنوب مدينة بيروت، كما قصف الاحتلال مدينة صور وبلدات القليلة، ياطر، زبقين، الواسطة، المحمودية، المجادل، الغندورية، بيت ياحون، جباع وخربة الدوير جنوب لبنان.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير للمنازل في بلدتي بنت جبيل وحانين، فيما تشهد الأجواء اللبنانية تحليقًا مكثفًا لطيران الاحتلال الحربي والمُسيّر وصولًا إلى العاصمة بيروت.
 
 


