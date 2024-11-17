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غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها

قصف على الضاحية الجنوبية في بيروت
قصف على الضاحية الجنوبية في بيروت
الأحد، 17-11-2024 09:43 ص
الوكيل الإخباري- بينما تستمر المواجهات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت، أطلق الجيش الإسرائيلي مجددا، اليوم الأحد، تحذيرات لعدة مناطق في الضاحية.اضافة اعلان


فقد أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بتغريدة على حسابه في "إكس"، سكان مناطق برج البراجنة والحدث والشياح بالإخلاء.

ونشر خريطة للأماكن والأبنية الواجب إخلاؤها، في سيناريو بات متكررا خلال الأيام الماضية، حيث تعرضت الضاحية الجنوبية لسلسلة غارات عنيفة طالت مناطق عدة فيها.

ولم تمض ساعة على هذا التحذير حتى بدأ القصف، إذ طالت 3 غارات عنيفة الضاحية، بداية من منطقة الحدث، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من المنطقة بعد استهدافها .

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عربي ودولي غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها



 


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