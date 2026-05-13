غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي بيروت

09:51 ص

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.





وأشارت إلى أن الغارة حدثت في بلدة الجية على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب العاصمة.



وكانت غارتان مماثلتان استهدفتا السبت سيارتين على الطريق السريع نفسه وفي المنطقة ذاتها، رغم وقف إطلاق النار مع إسرائيل منذ 17 نيسان/أبريل.









