غارة إسرائيلية تستهدف محيط السويداء في سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي نفّذ غارة على محيط مدينة السويداء".
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش الإسرائيلي نفيه شنّ هجمات جديدة على السويداء.
وانسحبت القوات السورية من السويداء في وقت سابق الخميس بعد اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز، رافقتها ضربات إسرائيلية وضغوط دبلوماسية للانسحاب من المحافظة.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرًا من وزارتي الدفاع والداخلية و304 من أبناء السويداء.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال الخميس، إن الدروز "جزء أصيل من نسيج هذا الوطن"، مشددًا على أن سوريا "لن تكون أبدًا مكانًا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها".
سكاي نيوز
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