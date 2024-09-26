غارة إسرائيلية تودي بـ23 سورياً في يونين اللبنانية

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الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية يونين اللبنانية علي قصاص، لـ«رويترز»، إن 23 سورياً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية على مبنى من ثلاثة طوابق في البلدة، في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)، مضيفاً أن ثمانية أشخاص أُصيبوا. اضافة اعلان





وأسفر القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان منذ الاثنين عن سقوط مئات الشهداء، في حين ردّ الحزب بإطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، في حين أعلن مسؤوليته عن ضربة بصاروخ باليستي على تل أبيب.





