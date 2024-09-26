غارة إسرائيلية تودي بـ23 سورياً في يونين اللبنانية

وأسفر القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان منذ الاثنين عن سقوط مئات الشهداء، في حين ردّ الحزب بإطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، في حين أعلن مسؤوليته عن ضربة بصاروخ باليستي على تل أبيب.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم
-
مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان
-
ميقاتي ينفي التوقيع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
-
أنباء عن تدمير "الخنجر" الروسي 4 مقاتلات "إف 16" أوكرانية بضربة واحدة
-
سموتريتش: اسحقوا حزب الله
-
الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية غربي البلاد
-
ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع
-
للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان