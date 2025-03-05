غارة إسرائيلية على الناقورة جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- سقط جريحان في غارة نفذتها مُسيّرة إسرائيلية على سيارة مدنية في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن المسيّرة غارت عدة مرات على المنطقة لمنع للجيش اللبناني من الوصول الى السيارة المستهدفة لانتشال الإصابات.