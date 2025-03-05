 
الأربعاء 2025-03-05 04:50 م
 

غارة إسرائيلية على الناقورة جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   سقط جريحان في غارة نفذتها مُسيّرة إسرائيلية على سيارة مدنية في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن المسيّرة غارت عدة مرات على المنطقة لمنع للجيش اللبناني من الوصول الى السيارة المستهدفة لانتشال الإصابات.


ولفت المصدر الى أن الجريحين هما شقيقان كانا يعملان على جمع الخردة، وقد نقلا إلى المستشفى.

 
 
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