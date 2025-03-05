غارة إسرائيلية على الناقورة جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن المسيّرة غارت عدة مرات على المنطقة لمنع للجيش اللبناني من الوصول الى السيارة المستهدفة لانتشال الإصابات.
ولفت المصدر الى أن الجريحين هما شقيقان كانا يعملان على جمع الخردة، وقد نقلا إلى المستشفى.
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