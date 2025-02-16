غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

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الوكيل الإخباري- قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شخصين وأصاب 5 آخرين، مساء السبت، جراء غارة على محافظة النبطية بجنوب لبنان، في ظل استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





جاء ذلك ضمن 14 خرقا ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يرفع إجمالي خروقاته منذ سريان الاتفاق قبل 82 يوما إلى 954 خرقا.