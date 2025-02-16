غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

جاء ذلك ضمن 14 خرقا ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يرفع إجمالي خروقاته منذ سريان الاتفاق قبل 82 يوما إلى 954 خرقا.
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