 
الأحد 2025-02-16 03:23 ص
 

غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 16-02-2025 01:32 ص
الوكيل الإخباري-   قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شخصين وأصاب 5 آخرين، مساء السبت، جراء غارة على محافظة النبطية بجنوب لبنان، في ظل استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


جاء ذلك ضمن 14 خرقا ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يرفع إجمالي خروقاته منذ سريان الاتفاق قبل 82 يوما إلى 954 خرقا.
 
gnews

أحدث الأخبار

زيلينسكي

عربي ودولي كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

ارشيفية

عربي ودولي مستشار في البنتاغون يدق ناقوس الخطر بعد استفزازات كييف النووية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية شمال شرق القدس

تعبيرية

أخبار محلية حادث سير بين مركبتين بشارع المدينة المنورة- تفاصيل

المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوغ

عربي ودولي كيلوغ لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

ارشيفية

طب وصحة غذاء لذيذ قد يقلل خطر نوع معين من سرطان الأمعاء

ارشيفية

فلسطين آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا جنوب شرق بيت لحم



 




الأكثر مشاهدة