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غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

أثر الغارة على لبنان
أثر الغارة على لبنان
الأربعاء، 02-10-2024 11:30 ص
الوكيل الإخباري-  استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، الأربعاء، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، بعد ساعات من سلسلة غارات مماثلة استهدفت المنطقة.اضافة اعلان


وقالت الوكالة إن “الطائرات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بغارة”، فيما شاهد مصوّر فرانس برس ازدياداً في تصاعد الدخان من المنطقة.

وكالات
 
gnews

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