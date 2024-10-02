غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

11:30 ص

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الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، الأربعاء، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، بعد ساعات من سلسلة غارات مماثلة استهدفت المنطقة. اضافة اعلان





وقالت الوكالة إن “الطائرات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بغارة”، فيما شاهد مصوّر فرانس برس ازدياداً في تصاعد الدخان من المنطقة.



وكالات