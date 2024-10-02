غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

وقالت الوكالة إن “الطائرات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بغارة”، فيما شاهد مصوّر فرانس برس ازدياداً في تصاعد الدخان من المنطقة.
وكالات
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