غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

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ويركز الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة قصفه على البيوت ويتعمد ارتكاب المجازر بحق سكانها الآمنين، إضافة إلى تدمير المباني المحاذية للطرقات الدولية والرئيسية بهدف قطع وإعاقة التواصل بين البلدات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.