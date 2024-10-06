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غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

جانب من القصف الإسرائيلي على بيروت
جانب من القصف الإسرائيلي على بيروت
الأحد، 06-10-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

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ويركز الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة قصفه على البيوت ويتعمد ارتكاب المجازر بحق سكانها الآمنين، إضافة إلى تدمير المباني المحاذية للطرقات الدولية والرئيسية بهدف قطع وإعاقة التواصل بين البلدات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.


ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مئات الضحايا بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح مئات الآلاف الذين لا يجد بعضهم مأوى.

 
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