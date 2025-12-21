غارتان إسرائيلية على ياطر في جنوب لبنان تسقط شهيدا وتصيب آخر

10:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758066 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارتين نفذهما الطيران المسيّر الإسرائيلي، اليوم الأحد، على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، أدتا إلى سقوط شهيد وإصابة أخر بجروح. اضافة اعلان





وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون - بنت جبيل، وقامت بتفكيكه".



ودعت القيادة "المواطنين اللبنانيين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".



وأفاد مصدر أمني لبناني "أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة عيترون في المنطقة الشرقية جنوب لبنان مساء اليوم".



تم نسخ الرابط





