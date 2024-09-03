غارتان إسرائيليتان على بلدتين جنوبي لبنان

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.
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