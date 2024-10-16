غالانت: لن نجري مفاوضات بشأن لبنان إلا تحت النار

09:27 م

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الوكيل الإخباري- شدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على أن أي مفاوضات ستجريها إسرائيل على الجبهة مع لبنان "ستتم تحت النار"، وفق تعبيره. اضافة اعلان







وأضاف أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال حزب الله قبل أن تعيد بشكل آمن الإسرائيليين إلى منازلهم قرب الحدود اللبنانية.