غالانت: لن نجري مفاوضات بشأن لبنان إلا تحت النار

وأضاف أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال حزب الله قبل أن تعيد بشكل آمن الإسرائيليين إلى منازلهم قرب الحدود اللبنانية.
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