غالانت يتوعد إيران برد مميت

05:29 م

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الوكيل الإخباري- توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران برد مميت، فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان لتوجيه ضربة قاسية لإيران تستهدف حقول الطاقة والمنشآت النووية. اضافة اعلان





ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن غالانت قوله "سنرد على إيران قريبا وردنا سيكون مميتا ودقيقا".