غرق باخرة إيرانية بمياه الكويت .. وانتشال 3 جثث

وعن تفاصيل هذه الحادثة، أوضح ناصر بسنده أن عملية البحث والإنقاذ بدأت منذ اللحظات الأولى وعقب تلقي خبر الحادثة بعد ظهر يوم الأحد 1 سبتمبرـ في إطار تبادل المعلومات والتعاون بين مركز عمليات البحث والإنقاذ البحري في إيران والكويت.
وأشار إلى أنه بعد التنسيق اللازم بين مراكز البحث والإنقاذ البحري في البلدين، تمت في الكويت جهود ومشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية لتسريع عملية إنقاذ طاقم الباخرة الذي يضم 6 أفراد.
ولفت بسنده إلى أن أفراد طاقم الباخرة التي غرقت هم 6 إيرانيين وهنود، مؤكدا العثور على 3 جثث وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية لاحقا.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة
-
3 جرحى بغارات ونيران إسرائيلية على جنوب لبنان
-
غارتان إسرائيليتان على بلدتين جنوبي لبنان
-
13 وفاة على الأقل جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
-
الإمارات.. عفو عام عن البنغاليين في "قضية التجمهر"
-
هطلت على البيت الحرام .. مكة تشهد أمطارا غزيرة وسيول
-
السعودية: الناقلة أمجاد لم تستهدف في البحر الأحمر
-
ارتفاع وفيات السيول بالحديدة وذمار في اليمن