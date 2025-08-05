غرق قارب مهاجرين قبالة اليمن يودي بحياة العشرات

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الوكيل الإخباري- أكدت المنظمة الدولية للهجرة مقتل 56 شخصاً على الأقل، بينهم 14 امرأة، إثر غرق قارب على سواحل اليمن قبل يومين. اضافة اعلان





وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن التقارير تفيد بأن العديد من الضحايا إثيوبيون، وإن العدد الإجمالي للمفقودين بلغ 132 شخصاً، فيما جرى العثور حتى الآن على 12 ناجياً، جميعهم من الذكور.



وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالهجرة غير النظامية على طول المسار الشرقي.



وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة الفورية المنقذة للحياة وتوفير الحماية للمهاجرين الضعفاء، إلى جانب الجهود الموجهة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.