غروسي يؤكد عدم جواز تعرض المنشآت النووية لهجمات عسكرية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عند جوابه بشأن رد فعل الوكالة على تهديد إسرائيل بضرب منشآت إيران النووية، على عدم جواز تعرض المنشآت النووية لهجمات عسكرية.



وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "لقد قلت بشكل واضح ودقيق، إنه لا يجوز بتاتا مهاجمة المنشآت النووية. لا ينبغي أن تصبح المنشآت النووية هدفا لهجمات عسكرية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة وجدية للغاية".



وكان غروسي قد وصل إلى طهران يوم أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يجري سلسلة من المحادثات مع القيادة الإيرانية يوم الخميس.

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وأشار غروسي إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران أمر ممكن، لكن يجب أن تقدم معلومات موثوقة حول أنشطتها النووية.