غوتيريش في بيروت بزيارة تضامنية مع لبنان

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الوكيل الإخباري- وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى بيروت في زيارة "تضامنية" تأتي بعيد أيام من انتخاب رئيس للجمهورية في بلد يحاول النهوض من أزمات سياسية واقتصادية ومالية حادّة ومن تداعيات حرب مدمّرة. اضافة اعلان





وكتب غوتيريش في منشور على منصة إكس "لقد وصلتُ إلى بيروت في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني".



وأضاف أنّ "نافذة فُتحت لعصر جديد من الاستقرار المؤسّسي، مع دولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها ونظام يسمح للإمكانات الهائلة للشعب اللبناني بأن تزدهر. سنبذل قصارى جهدنا لكي تبقى هذه النافذة مفتوحة على مصراعيها".