غوتيريش في بيروت بزيارة تضامنية مع لبنان

وكتب غوتيريش في منشور على منصة إكس "لقد وصلتُ إلى بيروت في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني".
وأضاف أنّ "نافذة فُتحت لعصر جديد من الاستقرار المؤسّسي، مع دولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها ونظام يسمح للإمكانات الهائلة للشعب اللبناني بأن تزدهر. سنبذل قصارى جهدنا لكي تبقى هذه النافذة مفتوحة على مصراعيها".
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