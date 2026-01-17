غوتيريش: قِيِم الأمم المتحدة تواجه تحديات

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب ألقاه اليوم السبت أمام جمعية الأمم المتحدة إن "الصراعات في غزة وأوكرانيا والسودان كانت وحشية وقاسية إلى أبعد الحدود، مؤكدا أن عام 2025 كان عاما "مليئا بالتحديات" بالنسبة للتعاون الدولي وقيم الأمم المتحدة.

وأشار الى انه "جرى خفض المساعدات، واتسعت فجوات عدم المساواة. وتسارعت وتيرة فوضى المناخ. وتم انتهاك القانون الدولي، وتكثفت حملات القمع ضد المجتمع المدني. وقُتل الصحفيون دون عقاب. وتعرض موظفو الأمم المتحدة للتهديدات مرارا وتكرارا، أو قُتلوا، أثناء أداء واجبهم".