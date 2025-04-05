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غوتيريش: لا أحد يفوز في حرب تجارية

ل
أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنه "لا أحد يفوز في حرب تجارية"، حسبما قال المتحدث باسمه أمس الجمعة، بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على دول العالم.

وردا على سؤال عن تعليقات غوتيريش على سياسة التعريفات الجمركية الأخيرة للبيت الأبيض، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "في حرب تجارية، لا أحد يفوز".

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وقال المتحدث "قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا، الأقل استعدادا للتعامل مع الوضع الحالي".


وأشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر "سلبيا" باندلاع حرب تجارية عالمية.


وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في بيان أمس الجمعة من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة ستضر الدول الضعيفة.

 

RT

 
gnews

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