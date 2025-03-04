غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل

وقال غوتيرش خلال القمة العربية الطارئة في مصر، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار والموت في قطاع غزة.
وأضاف خلال القمة العربية الطارئة، "هناك خطر لزيادة الدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة"، مطالبا المجتمع الدولي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
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