غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل

الوكيل الإخباري- ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "التي تعمل في أصعب الظروف بقطاع غزة"، ودعا إلى الدعم الكامل لعمل الوكالة.

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وقال غوتيرش خلال القمة العربية الطارئة في مصر، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار والموت في قطاع غزة.