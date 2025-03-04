 
الثلاثاء 2025-03-04 09:12 م
 

غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
الثلاثاء، 04-03-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-   ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "التي تعمل في أصعب الظروف بقطاع غزة"، ودعا إلى الدعم الكامل لعمل الوكالة.

اضافة اعلان


وقال غوتيرش خلال القمة العربية الطارئة في مصر، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار والموت في قطاع غزة.


وأضاف خلال القمة العربية الطارئة، "هناك خطر لزيادة الدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة"، مطالبا المجتمع الدولي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري

عربي ودولي الرئيس السوري: ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار لنا جميعا

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت حانون

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل

جلالة الملك خلال لقاء مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خلال القمة العربية الطارئة في مصر.

أخبار محلية الملك يلتقي الرئيسين العراقي واللبناني على هامش أعمال قمة فلسطين

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء 29 طفلاً من قطاع غزة براً وجواً



 




الأكثر مشاهدة