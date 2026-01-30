غوتيريش يحذر في رسالة للدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- ذكرت رسالة، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"، عازيا ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

