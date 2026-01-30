الجمعة 2026-01-30 10:06 م

غوتيريش يحذر في رسالة للدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة

الجمعة، 30-01-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت رسالة، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"، عازيا ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير/ كانون الثاني: "تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب".

 

 
 


