غوتيريش يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

ودعا غوتيريش في كلمته خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند، أقطاب التكنولوجيا إلى دعم صندوق عالمي بقيمة 3 مليارات دولار لضمان وصول مفتوح للجميع إلى هذه التكنولوجيا السريعة التطور.
وكانت قد انطلقت قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في نيودلهي، الاثنين، شمل جدول أعمالها قضايا كبرى، انطلاقا من اضطراب سوق العمل وصولا إلى سلامة الأطفال، في ظل تحذير بعض المشاركين من أن تعدد المواضيع التي تركّز عليها قد يقلل من فرص الحصول على التزامات ملموسة من قادة العالم.
وافتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاثنين "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستمر لمدة خمسة أيام وتهدف إلى الإعلان عن "خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية والتعاون".
