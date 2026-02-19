الخميس 2026-02-19 09:25 ص

غوتيريش يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

موقع انعقاد "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند 2026"
 
الخميس، 19-02-2026 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رؤساء شركات التكنولوجيا، الخميس، من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلا إن مستقبله لا يمكن تركه رهينة "أهواء بضعة مليارديرات".اضافة اعلان


ودعا غوتيريش في كلمته خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند، أقطاب التكنولوجيا إلى دعم صندوق عالمي بقيمة 3 مليارات دولار لضمان وصول مفتوح للجميع إلى هذه التكنولوجيا السريعة التطور.

وكانت قد انطلقت قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في نيودلهي، الاثنين، شمل جدول أعمالها قضايا كبرى، انطلاقا من اضطراب سوق العمل وصولا إلى سلامة الأطفال، في ظل تحذير بعض المشاركين من أن تعدد المواضيع التي تركّز عليها قد يقلل من فرص الحصول على التزامات ملموسة من قادة العالم.

وافتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاثنين "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستمر لمدة خمسة أيام وتهدف إلى الإعلان عن "خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية والتعاون".
 
 


