غوتيريش يدعو إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة البيئية العالمية

09:11 ص

الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من تفاقم الأزمة البيئية العالمية، مؤكداً أن السنوات الإحدى عشرة الماضية سجلت مستويات غير مسبوقة من الحرارة، في مؤشر مقلق على تسارع آثار تغير المناخ. اضافة اعلان





وقال غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، إن الأضرار البيئية لم تعد تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، بل تشمل أيضا تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار النظم الإيكولوجية وتراجع التنوع البيولوجي.



ودعا غوتيريش إلى تحرك عاجل وواسع النطاق لمواجهة هذه التحديات، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.



وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية الكوكب وضمان مستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة، داعيا الحكومات والقطاع الخاص والأفراد إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.





