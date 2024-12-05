 
الخميس 2024-12-05 08:21 م
 

غوتيريش يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الخميس، 05-12-2024 07:47 م
الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس إن هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في سوريا والعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء.اضافة اعلان


وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.
 
gnews

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