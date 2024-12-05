غوتيريش يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سوريا

وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.
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