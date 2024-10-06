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غوتيريش يدعو إلى وقف “سفك الدماء” في غزة ولبنان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأحد، 06-10-2024 08:35 ص
الوكيل الإخباري-   دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء “أعمال العنف المروعة” و”سفك الدماء” في غزة ولبنان، وذلك قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على المستوطنات الإسرائيلية.اضافة اعلان


وقال غوتيريش في بيان نشر  أمس السبت “اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لكي يدين مجددا بصوت عال وقوي الأعمال البغيضة لحماس، بما في ذلك احتجاز رهائن”. وفي البيان نفسه، طالب غوتيريش بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عنهم، مطالبا حماس بـ”السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الرهائن”.

وشدد غوتيريش على أنه “منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اندلعت موجة من أعمال العنف المروعة وسفك الدماء. حان وقت تحرير الرهائن (…) حان وقت إسكات الأسلحة. حان الوقت لوضع حد للمعاناة التي اجتاحت المنطقة”.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان ضد حزب الله المدعوم من إيران. وقال غوتيريش “إن الحرب التي أعقبت الهجمات الرهيبة قبل عام لا تزال تدمر أرواحا وتسبب معاناة إنسانية عميقة للفلسطينيين في غزة، واليوم للشعب اللبناني”.

وكالات
 
gnews

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