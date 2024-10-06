غوتيريش يدعو إلى وقف “سفك الدماء” في غزة ولبنان

وقال غوتيريش في بيان نشر أمس السبت “اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لكي يدين مجددا بصوت عال وقوي الأعمال البغيضة لحماس، بما في ذلك احتجاز رهائن”. وفي البيان نفسه، طالب غوتيريش بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عنهم، مطالبا حماس بـ”السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الرهائن”.
وشدد غوتيريش على أنه “منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اندلعت موجة من أعمال العنف المروعة وسفك الدماء. حان وقت تحرير الرهائن (…) حان وقت إسكات الأسلحة. حان الوقت لوضع حد للمعاناة التي اجتاحت المنطقة”.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان ضد حزب الله المدعوم من إيران. وقال غوتيريش “إن الحرب التي أعقبت الهجمات الرهيبة قبل عام لا تزال تدمر أرواحا وتسبب معاناة إنسانية عميقة للفلسطينيين في غزة، واليوم للشعب اللبناني”.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
أعنف ليلة على لبنان .. إسرائيل تشن 30 غارة على ضاحية بيروت
-
ربع الإسرائيليين يفكرون في الهجرة
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا وسائل قتالية وبنى عسكرية لحزب الله
-
النيران تشتعل في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار لاس فيغاس
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرات أطلقت من الشرق
-
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت
-
نتنياهو: إسرائيل سترد على هجمات إيران
-
3 شهداء و27 جريحا بغارتين على جنوب لبنان