غوتيريش يدعو دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات

الوكيل الإخباري- حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قادة دول العالم، على التصديق على معاهدة تسمح بإقامة محميات بحرية في المياه الدولية، محذرا من أن النشاط البشري يدمر النظم البيئية للمحيطات.

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