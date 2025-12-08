الإثنين 2025-12-08 09:42 م

غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس

غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس
غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس
الإثنين، 08-12-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-  أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين وبشدة "الدخول غير المصرح به إلى مجمع الأمم المتحدة في الشيخ جراح التابع للأونروا والواقع في القدس الشرقية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية.اضافة اعلان


وقال غوتيريش في بيان باسمه ان "هذا المجمع يظل من الممتلكات التابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاكه وهو محصن من أي شكل آخر من أشكال التدخل"، مشيرا الى قرار محكمة العدل الدولية مؤخرًا الذي أكد إن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي ضد ممتلكات وأصول الأمم المتحدة محظور بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وحث غوتيريش إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور لاستعادة وحفظ والحفاظ على حرمة ممتلكات الأونروا، ومنع أي إجراءات لاحقة تتعلق بممتلكاتها وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد زلزال اليابان .. مخاوف من تسونامي "قاتل"

عربي ودولي بعد زلزال اليابان .. مخاوف من تسونامي "قاتل"

ل

طب وصحة نقص الفيتامينات والمعادن: علامات خفية لا يجب تجاهلها

ل

طب وصحة كيف يؤثر العمل من المنزل على الصحة النفسية؟

ل

طب وصحة سبع عادات بسيطة لإطالة العمر وتحسين جودة الحياة

غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس

عربي ودولي غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس

ل

طب وصحة ساعات النوم "الذهبية"

سامسونج للإلكترونيات تعلن تعيين قيادات تنفيذية جديدة

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تعلن تعيين قيادات تنفيذية جديدة

ا

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات الهجرة



 






الأكثر مشاهدة