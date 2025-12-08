غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس

وقال غوتيريش في بيان باسمه ان "هذا المجمع يظل من الممتلكات التابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاكه وهو محصن من أي شكل آخر من أشكال التدخل"، مشيرا الى قرار محكمة العدل الدولية مؤخرًا الذي أكد إن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي ضد ممتلكات وأصول الأمم المتحدة محظور بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وحث غوتيريش إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور لاستعادة وحفظ والحفاظ على حرمة ممتلكات الأونروا، ومنع أي إجراءات لاحقة تتعلق بممتلكاتها وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد زلزال اليابان .. مخاوف من تسونامي "قاتل"
-
الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات الهجرة
-
الشرع: نؤكد التزامنا بالعدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون
-
انطلاق أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية
-
بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية
-
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
-
الشرع في ذكرى إطاحة الأسد: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
-
الأمم المتحدة: انخفاض دعم المانحين قد يثني السوريين عن العودة لديارهم